КМДА підсвітили у барви державного прапора

Будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтими барвами на честь 30-ї річниці підняття у Києві українського національного прапора.

Про це інформує КМДА.

«Із нагоди 30-ї річниці підняття українського національного прапора над столицею будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до урочистої річниці Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва підготував святкову тематичну експозицію - вона включає світлини, архівні відеоматеріали та сам стяг, що замайорів над столицею 30 років тому.

Як відомо, 24 липня 1990 року, біля будівлі Київської міської ради було урочисто піднято національний синьо-жовтий прапор.

За тиждень до цієї події, 16 липня, Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Тож підняття національного синьо-жовтого прапора саме у столиці України мало потужне символічне значення. У міськраді Києва підготували проєкт такого рішення. Однак 24 липня на засіданні через брак кворуму рішення про підняття прапору не було прийнято. Проте цього вимагали кияни, зібравшись на мітинг на Хрещатику.

Преш ніж синьо-жовтий стяг замайорів над столицею, його освятили у Софійському соборі та почесною ходою принесли до будівлі Київради. Деякий час після цього кияни чергували біля флагштока, щоб убезпечити прапор від спроб зірвати і знищити.

Фото: КМДА