Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зараз кілька десятків байкерів перебувають у центрі столиці на Софійській площі.

Учасники "Мотопробігу єдності" прибули до Києва//Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, мотоциклісти з усієї України уже вчетверте організовують мотопробіг за єдність Української держави. Нинішній стартував 20 липня в Ужгороді, а завершиться 2 серпня на острові Хортиця. Його мета – підтримати ідею збереження територіальної цілісності Україні та єдності українців.

У рамках «Мотопробігу єдності» учасники провезуть Державний прапор України та кримськотатарський прапор через всю країну. Мотопробіг 6 тис. км завдовжки проходить через 51 місто й містечко.