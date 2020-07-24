"Мотопробіг Єдності 2020" проїхав Житомирщиною

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Укрінформ
До Житомира із Бердичева прибули 50 учасників "Мотопробігу Єдності 2020".

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла комунікатор мотопробігу Марія Комарова.

«До Житомира прибули близько 50 мотоциклістів. Житомирщина – це вже шоста область, якою проходить мотопробіг. Вони приїхали на центральну площу Соборну, сфотографувалися з Кримськотатарським прапором та Державним прапором України, які везуть через всю Україну, відпочили та вирушили далі», - зазначила Комарова.

За її словами, мотоциклісти на Житомирщині відвідали Бердичів та заїдуть у Коростишів. Далі вони їдуть до кордону Житомирської та Київської областей. Ввечері мотопробіг прибуде до столиці.

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«Мотопробіг Єдності» проходить уже вчетверте. Він стартував 20 липня в Ужгороді, а завершиться 2 серпня на острові Хортиця. Його мета – підтримати ідею збереження територіальної цілісності Україні та єдності українців.

У рамках заходу учасники провезуть Державний прапор України та Кримськотатарський прапор через всю країну. Мотопробіг 6 тис. км завдовжки проходить через 51 місто й містечко.

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