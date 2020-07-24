"Мотопробіг Єдності 2020" проїхав Житомирщиною

До Житомира із Бердичева прибули 50 учасників "Мотопробігу Єдності 2020".

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла комунікатор мотопробігу Марія Комарова.

«До Житомира прибули близько 50 мотоциклістів. Житомирщина – це вже шоста область, якою проходить мотопробіг. Вони приїхали на центральну площу Соборну, сфотографувалися з Кримськотатарським прапором та Державним прапором України, які везуть через всю Україну, відпочили та вирушили далі», - зазначила Комарова.

За її словами, мотоциклісти на Житомирщині відвідали Бердичів та заїдуть у Коростишів. Далі вони їдуть до кордону Житомирської та Київської областей. Ввечері мотопробіг прибуде до столиці.

«Мотопробіг Єдності» проходить уже вчетверте. Він стартував 20 липня в Ужгороді, а завершиться 2 серпня на острові Хортиця. Його мета – підтримати ідею збереження територіальної цілісності Україні та єдності українців.

У рамках заходу учасники провезуть Державний прапор України та Кримськотатарський прапор через всю країну. Мотопробіг 6 тис. км завдовжки проходить через 51 місто й містечко.