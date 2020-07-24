У пожежі на Троєщині загинула літня жінка
Фото
Укрінформ
У Деснянському районі Києва ліквідовано пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Закревського. Загинула мешканка квартири.
Про це повідомляє ДСНС.
“24 липня надійшла інформація, що у Деснянському районі по вул. Закревського, 77 а, у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.
На Троєщині горіла багатоповерхівка / Фото: ДСНС
О 10:08 пожежу локалізовано, а о 13:55 - ліквідовано.
«В ході гасіння пожежі мешканка квартири (інвалід похилого віку) загинула на місці», - поінформували в Держслужбі.
До гасіння було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.