У пожежі на Троєщині загинула літня жінка

У Деснянському районі Києва ліквідовано пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Закревського. Загинула мешканка квартири.

Про це повідомляє ДСНС.

“24 липня надійшла інформація, що у Деснянському районі по вул. Закревського, 77 а, у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

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О 10:08 пожежу локалізовано, а о 13:55 - ліквідовано.

«В ході гасіння пожежі мешканка квартири (інвалід похилого віку) загинула на місці», - поінформували в Держслужбі.

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До гасіння було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.