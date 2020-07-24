Про посилення заходів безпеки в столиці: брифінг Кличка

Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях Києва;

- скільки протоколів про порушення правил роботи склали в столиці;

- про підтримку бізнесу;

- про посилення заходів безпеки в столиці;

- де в місті оновили дощову каналізацію;

- про реконструкцію Окружної дороги;

- про ремонт електрофільтрів на заводі "Енергія".