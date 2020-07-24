Про посилення заходів безпеки в столиці: брифінг Кличка
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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях Києва;
- скільки протоколів про порушення правил роботи склали в столиці;
- про підтримку бізнесу;
- про посилення заходів безпеки в столиці;
- де в місті оновили дощову каналізацію;
- про реконструкцію Окружної дороги;
- про ремонт електрофільтрів на заводі "Енергія".