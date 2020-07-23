"Мінера" мосту Метро ще на два місяці залишили у психіатричному закладі

Запобіжний захід для ветерана АТО Олексія Белька, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро, у вигляді поміщення до психлікарні продовжено на 60 діб.

Про це у Facebook інформує юридична компанія «Міллер».

«Сьогодні розгляд справи знову перенесено у зв’язку із неявкою свідків. Також запобіжний захід для Олексія Белька у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги продовжено строком на 60 діб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня 2019 року чоловік заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився ексучасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спецоперацій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

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Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.

20 січня 2020 року Дніпровський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури про переведення Белька із СІЗО до психіатричного закладу.

28 січня у зв'язку із завершенням досудового розслідування матеріали кримінального провадження були надані стороні захисту для ознайомлення.