На Київщині затримали чоловіка за погрози підірвати відділення поліції та ринок

У Київській області правоохоронці затримали 46-річного жителя міста Васильків, який погрожував підірвати відділ поліції та ринок.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"На спецлінію «102» надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та повідомив про замінування ринку та відділу поліції у місті Васильків. На місцеві ринки одразу прибули наряди поліції. Правоохоронці евакуювали людей з ринків та працівників місцевого відділу поліції. Також обмежили доступ громадян до потенційно небезпечних прилеглих територій", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, працівники вибухотехнічної служби та кінологи провели ретельний огляд та не виявили жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих осіб.

Водночас працівники поліції провели низку першочергових розшукових заходів і оперативно встановили особу мінера. «Чоловіка напідпитку затримали в порядку ст.208 КПК України», - зазначили в поліції.