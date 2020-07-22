Сильні опади "закрили" ще два київські пляжі - оновлений список

У столиці внаслідок зливи, що була 21 липня, не рекомендовано купатися на 12-ти пляжах та ще на двох - заборонено.

Про це повідомляє комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" у Facebook. “Оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Жовті прапори (купатися не рекомендовано) на таких пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Передмістна слобідка». Червоні прапори (купатися заборонено) на пляжах «Райдуга» та «Тельбін»”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Ляшко дав поради, як не “підчепити” інфекцію на пляжі У КП “Полесо” пояснюють, що така ситуація обумовлена сильними опадами, які були напередодні, 21 липня.