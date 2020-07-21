На ринку в Києві знешкодили два вибухових пристрої

У Києві вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський».

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

«Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський», - написав він.

За даними мера, близько 12-ї години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.

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Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники.

«Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили», - наголосив Кличко.