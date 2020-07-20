Стали відомі деталі вибуху у столичному кафе

Вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що у сумці вибухнула салютна установка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на час перевірки та роботи спеціалістів вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події.

За даними поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події.

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Як повідомлялося, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.