У столичному кафе під столом вибухнула сумка

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета в столичному кафе. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

“Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб”, - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

Уточнюється, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.

На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.