Від вибуху біля "Шулявської" постраждали четверо людей

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета біля станції метро «Шулявська».

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

"На місці події правоохоронці проводять ряд необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини скоєного. Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю ввечері у Києві у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" стався вибух.

Фото: Національна поліція