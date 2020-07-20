У Шевченківському суді Києва виявили коронавірус

У співробітника Шевченківського районного суду Києва підтверджено COVID-19.

Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

“Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що в одного з працівників Шевченківського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Працівників, які безпосередньо контактували з хворим, відправлено на самоізоляцію, з їх наступним тестуванням на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі керівництво суду вирішує питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді.

За даними пресслужби, Шевченківський райсуд продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.

Водночас у суді просять відвідувачів утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

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У суді просять громадян поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонують їм скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку розміщену у фойє суду, сервіси «Електронного суду», за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти inbox@sh.ki.court.gov.ua, факсу тощо.

Отримати інформацію про рух справи можна за телефонами, що розміщені на офіційному веб-сайті суду.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 липня підтверджено 59 493 випадків COVID-19, з них за добу – 651.

Фото: depositphotos