У Києві підготували 20 пунктів для проведення додаткової сесії ЗНО

У Києві підготували 20 пунктів для проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У столиці для проведення додаткової сесії ЗНО вже підготовлено 20 пунктів тестування. Воно розпочнеться 24 липня тестуванням із фізики. Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії з об’єктивних причин, можуть зареєструватися на додаткову", - йдеться у повідомленні.

У пунктах тестування дотримано всі необхідні протиепідемічні вимоги, рекомендовані головним державним санітарним лікарем України.

В основній сесії ЗНО, яка закінчилася 17 липня, в Києві взяли участь 26,1 тис. осіб. Результати будуть оголошені не пізніше 29 липня.