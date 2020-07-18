Розкрадання на будівництві Подільського мосту: поліція провела 17 обшуків

Поліція провела 17 обшуків у справі щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського мосту.

У фігурантів провадження знайдені документи, які можуть підтвердити їх причетність до злочину, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину", - зазначається у повідомленні.

У поліції додали, що досудове розслідування розпочалося у травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України. Встановлено, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт під час будівництва столичного Подільського мосту.

Поліцейські з’ясували, що протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Кошти були перераховані субпідрядним організаціям, однак роботи фактично не проводилися. А частину цих коштів виведено в тіньовий обіг.

"Увечері 17 липня в рамках проведення досудового розслідування у ймовірного організатора та виконавців схеми розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва Подільського мосту в Києві провели 17 санкціонованих обшуків", - додали в пресслужбі.

За їх інформацією, під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, яка може підтверджувати причетність фігурантів до вчинення злочину. Речові докази будуть направленні на проведення відповідних експертиз.

Слідчі інкримінують фігурантам скоєння правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, це – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту.