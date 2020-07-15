СБУ прийшла з обшуком до НАНУ через будівництво у парку "Феофанія"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 гектара у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянкки у власність", - йдеться у повідомленні.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Операція проводилась спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.