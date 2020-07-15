СБУ прийшла з обшуком до НАНУ через будівництво у парку "Феофанія"

Служба безпеки України задокументувала високопосадовців Національної академії наук на незаконній передачі під забудову ділянок столичної землі вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 гектара у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянкки у власність", - йдеться у повідомленні.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.

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Тривають слідчі дії.

Операція проводилась спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.