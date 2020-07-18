Вибух біля “Шулявської”: постраждалого студента прооперували

Студента, який постраждав під час вибуху поблизу станції метро "Шулявська", прооперували, його стан стабільний.

Про це у Facebook написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"22- річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро "Шулявська", прооперували.

Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень. Його стан стабільний, середньої важкості", - зазначив Кличко.

Він додав, що пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення - воно, за твердженням фахівців, із часом пройде і слух відновиться.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю ввечері у Києві у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" стався вибух, постраждали чотири людини. 22-річний студент, який проходив повз, госпіталізований, інші три особи ушпиталення не потребували.

Фото: Віталій Кличко, Facebook