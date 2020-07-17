У столиці почали асфальтувати Шулявський шляхопровід

У Києві із 17 липня розпочинається масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що сьогодні розпочинають масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу. Рух там обмежили. Але дорожники зроблять все, аби оперативно завершити необхідні роботи", - написав він.

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Кличко поінформував, що щодня виїжджає на об’єкти, які оновлюються і будуються в столиці.

"Вчора, наприклад, був на вулиці Івана Франка, де практично завершили ремонт. Дуже гарно зробили. А також перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Хоч я і розповідав на минулих брифінгах, але все одно люди питають і цікавляться, що там відбувається. Будівництво не зупиняється нi на день. І сьогодні роботи тривають на різних майданчиках цього масштабного об’єкту", - зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що невдовзі встановлять прогони мосту для заїзду на нього з вулиці Верхній Вал, а також монтують шумозахисні бар’єри та опори освітлення на ділянці Труханів острів та урочище Горбачиха.

"Вже невдовзі Подільсько-Воскресенський буде підсвічений сучасними світлодіодними ліхтарям", - зазначив Кличко.