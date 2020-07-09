Шулявський шляхопровід частково перекривають з 9 липня

Починаючи з четверга, 9 липня, частково обмежується рух транспорту Шулявським шляхопроводом.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

«У зв’язку із підготовкою до укладання верхніх шарів підходів та спряження асфальтобетонного покриття підходів із основним проїздом Шулявського шляхопроводу, відбудеться часткове обмеження руху транспортних засобів шляхопроводом», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання - 8-10 днів.

У комунальному підприємстві просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.