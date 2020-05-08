Кличко просить Саакашвілі допомогти знести секонд-хенд на Шулявці

Київський міський голова Віталій Кличко попросив Міхеїла Саакашвілі, якого призначили головою Виконавчого комітету Нацради реформ, допомогти вирішити питання зі знесенням цеху №5 заводу "Більшовик" для добудови Шулявського мосту.

Про це Кличко заявив в ефірі "Свобода слова Савика Шустера", передає кореспондент Укрінформу.

"Прошу вас...От є Шулявський міст, є 5-ий цех, в якому продається секонд-хенд. Ми вже мали літом повністю розв'язку запустити. По якихось незрозумілих причинах Фонд держмайна не передає цю будівлю...На державному рівні ми стукаємо і я навіть погрожував, що я сяду на екскаватор і знесу цех 5-тий цех. Я знаю, що Саакашвілі може це зробити. Допоможіть Дніпру, допоможіть Києву, ми будемо дуже вдячні", - сказав Кличко.

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Як повідомлялось, Київська міська рада планує викупити цех №5 заводу "Більшовик", а згодом його знести - для того, щоб добудувати Шулявський міст.

Як повідомили в КМДА, Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 "Першого київського машинобудівного заводу" у 700 млн грн, проте місто не платитиме завищену ціну.