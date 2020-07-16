У Київському апеляційному суді знову шукають вибухівку

У Київському апеляційному суді триває евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування судової установи.

Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

“16 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 липня в цьому ж суді шукали вибухівку через повідомлення про мінування.