У Київському апеляційному суді знову шукають вибухівку
Укрінформ
У Київському апеляційному суді триває евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування судової установи.
Про це інформує пресслужба суду у Facebook.
“16 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 14 липня в цьому ж суді шукали вибухівку через повідомлення про мінування.