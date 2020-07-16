У Києві дозволили купатися на дев’ятьох пляжах

На дев’яти пляжах столиці вивішені зелені прапори, отже купатись дозволено.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Зокрема, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішено на дев’яти пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жовтий прапор поки що на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано: "Райдуга", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця". Купатися заборонено, про що свідчить червоний прапор, – на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

Як повідомлялося, раніше не рекомендували купатися на всіх столичних пляжах через завищені показники вмісту кишкової палички.