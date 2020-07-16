Баканов заявив про затримання причетних до загибелі співробітника СБУ в Києві

Загибель співробітника СБУ, тіло якого виявили нещодавно в Оболонському районі Києва, скоріш за все, була насильницькою.

Про це у коментарі журналістам у четвер сказав голова СБУ Іван Баканов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Скоріш за все, це насильницька смерть", - сказав Баканов.

За його словами, правоохоронці вже затримали осіб, винних, на їхню думку, у вчиненні таких дій.

Він зазначив, що деталі цієї трагічної події буде повідомлено згодом.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

У поліції тоді зазначили, що "явних ознак насильницької смерті не було". Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.