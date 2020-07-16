На Київщині за добу - 16 випадків коронавірусу

На Київщині офіційно підтвердили 3144 випадки захворювання на COVID-19. За добу виявили 16 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 16 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3144 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 266 дітей та у 531 медичного працівника. За добу підтверджено 16 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 2-х дітей віком 1 та 2 роки і 14 дорослих. З них 1 особа госпіталізована та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 15 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 608 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2536 осіб.

Одужали 2140 осіб, у тому числі 187 дітей віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 86 осіб, у тому числі 9 дітей.

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Загалом за період епідемії у Київській області померли 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка, 84 роки, с. Щасливе Бориспільського району).

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.