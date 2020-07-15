У Києві цього року відкрилися два відремонтовані парки.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окрім ремонту доріг і шляхопроводів, будівництва нових садочків та шкіл, ми продовжуємо оновлення зон відпочинку в Києві. Цього року вже відкрили два великих парки, що відремонтували, – «Совки» та другу чергу парку «Троєщина», і кілька скверів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні ремонтують парк «Радунка» в Дніпровському районі, фітнес-парк «Лебедине» на Позняках, третю чергу парку «Троєщина». За його словами, тривають роботи в парку «Партизанської слави». У Маріїнському парку буде новий великий дитячий майданчик.

"У нас багато парків - гарних і комфортних. Зараз літо і багато людей відпочивають в міських зелених зонах. Ще раз хочу звернутися до всіх: відпочивайте з розумом. Дотримуйтеся дистанції, користуйтеся санітайзерами, уникайте великих компаній", - додав мер.

фото: М.Ковальчук