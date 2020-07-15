Про смертність від COVID-19: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн прес-конференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих з діагнозом коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- про смертність від COVID-19;
- скільки ПЛР та ІФА тестів зробили в Києві;
- про перевірку міської клінічної лікарні №3 та Київського центру нефрології та діалізу;
- про компенсації власникам земельних ділянок на Русанівських садах, де відбувається будівництво частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу.