Про смертність від COVID-19: брифінг Кличка

Онлайн прес-конференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки хворих з діагнозом коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

- про смертність від COVID-19;

- скільки ПЛР та ІФА тестів зробили в Києві;

- про перевірку міської клінічної лікарні №3 та Київського центру нефрології та діалізу;

- про компенсації власникам земельних ділянок на Русанівських садах, де відбувається будівництво частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу.