Суд переніс розгляд справи депутата Кримчака на 13 серпня
Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
«На засіданні сторона захисту виступила зі вступними промовами. Після чого, колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання заплановане на 8:00 год. 13 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 14 вересня 2017 року депутату Київської міської ради Кримчаку, затриманому напередодні, детективи НАБУ за погодженням з керівником САП повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч.3 та ч.4 ст.358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"), ч.2 ст.209 ("Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") ККУ.
16 вересня 2017 року суд обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 1,4 млн грн 18 вересня 2017 року він вийшов зі слідчого ізолятора після внесення родичами за нього застави.