У Дніпровському районі почали капітальний ремонт парку

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Facebook.

"Ми продовжуємо робити Київ гарнішим та комфортнішим. І втілюємо зміни не тільки в центральній частині міста. Днями, наприклад, розпочали роботи з капітального ремонту парку «Радунка» у Дніпровському районі - зони відпочинку поруч з однойменним озером. Зокрема, плануємо оновити частину парку вздовж вулиці Райдужна", - написав Кличко.

Капітальний ремонт парку "Радунка"//Фото: facebook.com/merkieva

Він зазначив, що там відремонтують сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках. Також у парку з’явиться майданчик для гри в шахи та гарна фотозона, здійснять озеленення території.

Кличко додав, що завершити капремонт планують у вересні.