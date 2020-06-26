У Києві після ремонту відкрили парк "Совки"

У Києві після капремонту відкрили першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі міста.

Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко та показав відео, як тепер виглядає парк «Совки», повідомляє сайт КМДА.

«Ми продовжуємо робити Київ гарнішим і комфортнішим. Учора відкрили після капітального ремонту першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі. Донедавна це був, скоріше, занедбаний ліс, ніж міський парк для комфортного відпочинку. Унікальність парку «Совки» у тому, що це – лісопарк. Єдиний, що знаходиться у лісовій зоні. Тому важливо було зберегти таку особливість зони відпочинку», – сказав Кличко.

Територію лісопарку огородили та розчистили. Облаштували доріжки, встановили нові лави та урни, дитячі та спортивні майданчики, сучасне LED-освітлення. Збудували громадську вбиральню, встановили камери відеоспостереження і тривожні кнопки.

У Києві після капремонту відкрили першу чергу парку «Совки» / Фото: kyivcity.gov.ua

«На вході до парку облаштували фонтан, який увечері підсвічується. Дітлахи не гають часу і вже купаються в ньому! Також у «Совках» є гарна альтанка зі столами для гри в шахи. Я мав нагоду привітати переможця дитячого турніру із шахів у Святошинському районі. Вручив хлопцеві набір для гри в шахи та сертифікат на гру з чемпіоном світу з шахів, моїм давнім другом Володимиром Крамником. Володимир із радістю погодився зіграти зі школярем, коли наступного разу відвідає Київ», – сказав Кличко.