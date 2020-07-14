Центральний вокзал Києва евакуювали через “замінування”

З Центрального залізничного вокзалу у Києві евакуювали пасажирів та працівників після анонімного повідомлення про замінування

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди наразі курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.