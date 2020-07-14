Банки, аптеки та пологові: у Харкові “замінували” понад 240 об’єктів

Банки, аптеки та пологові: у Харкові “замінували” понад 240 об’єктів

Укрінформ
Інформація про мінування більше 240 об’єктів у Харкові не підтвердилася, зараз шукають "мінера", який заявив про вибухівку.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"13 липня на електрону пошту правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки на 242 об’єктах Харкова - в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, банках, в будівлях залізничного та автовокзалів, міжнародному аеропорті "Харків", - зазначили у поліції.

На місцях, додали у відділі, працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

"Загалом поліцейські оглянули 242 об’єкти, евакуювали 506 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено", - додали у поліції.

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Інформація про подію зареєстрована у територіальних підрозділах поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі Харківського національного університету імені Каразіна та приміщення Харківського окружного адміністративного суду. Вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було. “Мінера” досі шукають.

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