Коцюбинське має стати частиною Києва - Кличко

Селище міського типу Коцюбинське має стати частиною Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми вважаємо Коцюбинське частиною Києва. Бо селище міського типу є своєрідним анклавом на території столиці і не має шляхів автомобільного сполучення із жодним іншим населеним пунктом. Коцюбинське сьогодні не входить до жодного з адміністративних районів Києва і штучно підпорядковане в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді. Натомість жителі Коцюбинського користуються соціальною та комунальною інфраструктурою столиці. Бо фактично проживають у Києві. І вони повинні мати такі ж права, що і кияни. А не їхати в той же Ірпінь за отриманням довідок і сервісів», – сказав Кличко.

Він додав, що жителі селища давно виступають за приєднання Коцюбинського до Києва, а Київрада підтримала таке прагнення.

«Сьогодні деякі політики намагаються лобіювати приєднання Коцюбинського до Бучанського району, що є нелогічним ані з територіальної, ані з інфраструктурної, ані з соціально-економічної точки зору. Тепер рішення про приєднання Коцюбинського до Києва – виключно за парламентом. І депутати мають виходити суто з інтересів жителів Коцюбинського, а не керуватися іншими міркуваннями та мотивами», – зауважив Кличко.

Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових районів.