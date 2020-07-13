Чому у вихідні зменшується кількість хворих на COVID-19: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- чому у вихідні зменшується кількість хворих на COVID-19;

- про результати контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи;

- про надану містом допомогу постраждалим мешканцям будинку на Позняках;

- про ремонт столичних доріг;

- чи підвищать вартість проїзду в міському електротранспорті;

- коли можна буде купатися на міських пляжах.