У Києві справа про смертельне побиття жінки дійшла до суду
Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва.
"Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, який кілька годин поспіль бив жінку, яка відмовилася задовольнити його статеву пристрасть. Згодом вона померла від отриманих травм у лікарні", - йдеться у повідомленні.
"Як з’ясувалося, 51-річна потерпіла познайомилася з правопорушником на вулиці. Невідомий чоловік запропонував жінці донести сумку додому, на що вона погодилася. І коли зловмисник опинився у квартирі потерпілої, він почав завдавати тілесних ушкоджень останній. Кілька годин поспіль зловмисник вчиняв відносно жінки насильницькі дії сексуального характеру, але згідно з проведеною експертизою зґвалтування не було", - зазначив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, госпіталізували потерпілу до медичного закладу, де вона згодом померла від отриманих травм. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному на час розслідування суд обрав запобіжній захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до Дніпровського районного суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.