У Києві справа про смертельне побиття жінки дійшла до суду

У столиці перед судом постане уродженець Херсонщини за побиття і сексуальне насильство щодо киянки, яка згодом померла в лікарні.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, який кілька годин поспіль бив жінку, яка відмовилася задовольнити його статеву пристрасть. Згодом вона померла від отриманих травм у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція Зазначається, що подія сталася взимку у Дніпровському районі Києва. Тоді до поліції звернувся 26-річний киянин, який повідомив, що у квартирі на ліжку виявив оголеного незнайомця та поруч свою побиту матір. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група. У квартирі працівники поліції виявили 27-річного уродженця Херсонської області, який раніше судимий за зґвалтування.

"Як з’ясувалося, 51-річна потерпіла познайомилася з правопорушником на вулиці. Невідомий чоловік запропонував жінці донести сумку додому, на що вона погодилася. І коли зловмисник опинився у квартирі потерпілої, він почав завдавати тілесних ушкоджень останній. Кілька годин поспіль зловмисник вчиняв відносно жінки насильницькі дії сексуального характеру, але згідно з проведеною експертизою зґвалтування не було", - зазначив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, госпіталізували потерпілу до медичного закладу, де вона згодом померла від отриманих травм. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному на час розслідування суд обрав запобіжній захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до Дніпровського районного суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.