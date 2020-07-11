У Києві прорвало тепломережу: фонтан бив до шостого поверху

У Києві в мікрорайоні Березняки стався прорив труби, внаслідок чого утворився «фонтан» щонайменше до шостого поверху будинку.

Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що струмінь води б’є під напором і досягає верхніх поверхів дев'ятиповерхівки.

«На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку», - зазначається в повідомленні.

У коментарях під відео йдеться, що вода б’є разом зі щебенем, вікна вибиті до 6 поверху.

У Київтеплоенерго пояснили, що аварія на Бере

зняках сталася під час гідравлічних випробувань.

«Під час гідравлічних випробувань виявлено пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода у трубопроводі знаходилась під тиском, через що у результаті пориву утворився струмінь», - зазначається в повідомленні.

За даними Київтеплоенерго, постраждалих немає.

У компанії запевнили, що пошкодження локалізовано, спеціалісти готуються розпочати відновлювальні роботи.