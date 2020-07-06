П'ять міст Донеччини залишились без води через порив на водоводі

П'ять міст Донеччини залишились без води через порив на водоводі

Укрінформ
Через аварію на водопроводі п'ять міст Донецької області залишаться без води.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, стався прорив на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим та третім підйомами Другого донецького водопроводу. Відтак водопостачання в Дружківці, Костянтинівці та частково в Торецьку буде зупинено, у Слов'янську і Краматорську обмежать подачу води.

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"Ремонтні бригади вже виїхали на місце. Про хід ремонту та строки його завершення буде повідомлено, як тільки ремонтники оцінять масштаб аварії", - написав глава області.

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