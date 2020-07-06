П'ять міст Донеччини залишились без води через порив на водоводі

Через аварію на водопроводі п'ять міст Донецької області залишаться без води.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, стався прорив на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим та третім підйомами Другого донецького водопроводу. Відтак водопостачання в Дружківці, Костянтинівці та частково в Торецьку буде зупинено, у Слов'янську і Краматорську обмежать подачу води.

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"Ремонтні бригади вже виїхали на місце. Про хід ремонту та строки його завершення буде повідомлено, як тільки ремонтники оцінять масштаб аварії", - написав глава області.