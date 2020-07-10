Скільки дітей хворіють на коронавірус: брифінг Кличка

Скільки дітей хворіють на коронавірус: брифінг Кличка

Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

 - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

 - скільки дітей хворіють на коронавірус;

-   скільки протоколів складено на порушників обмежень;

-   як триває ремонт  прибудинкових територій у районах столиці;

 -  чи вистачає столичним медзакладам лікарів і необхідних засобів. 

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