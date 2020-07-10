Скільки дітей хворіють на коронавірус: брифінг Кличка
Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки дітей хворіють на коронавірус;
- скільки протоколів складено на порушників обмежень;
- як триває ремонт прибудинкових територій у районах столиці;
- чи вистачає столичним медзакладам лікарів і необхідних засобів.