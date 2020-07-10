У Києві біля шкіл з’являться велопарковки

У Києві до початку навчального року біля загальноосвітніх навчальних закладів будуть встановлені паркувальні велосипедні стійки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Організація місць для паркування велосипедів – актуальна вимога часу. Щоб із початком навчального року учні та вчителі змогли дістатися місць навчання та роботи на велосипедах, біля 113 загальноосвітніх навчальних закладів Києва буде встановлено 336 велосипедних паркувальних стійок», – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначається, що у найближчі місяці біля 204 закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва встановлять 678 паркувальних велосипедних стійок.