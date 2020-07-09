Київ запускає реновацію - першим розселять "будинок-убивцю" на Мілютенка

Аварійний будинок на Мілютенка, 23-А у Києві розселять, а мешканцям нададуть нове житло.

Таке рішення затвердила Київська міська рада.

"Цим рішенням ми створюємо істотно новий механізм реновації застарілого житлового фонду, який дасть можливість переселити багато мешканців Деснянського району столиці із проблемних будинків. Місто відселить людей із (будинку на) Мілютенка, 23-А у нове житло зі збільшенням площі на 50%, а також надасть додаткову площу для пільгових категорій", - зазначив ініціатор рішення, депутат Київради Ігор Опадчий.

За його словами, це стало можливим завдяки активній участі міського голови Віталія Кличка та КП «Спецжитдофонд».

Раніше СЕС визнала санітарно-технічний стан гуртожитку на вулиці Мілютенка, 23-А незадовільним. Тут виявили різні види грибків, які становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я мешканців. Будинок підлягає знесенню.

Якщо реновація застарілого житлового фонду Лісового масиву пройде успішно, таку практику застосовуватимуть в межах усього міста Києва, зазначають у Київраді.