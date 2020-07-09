Киянам пояснили, чому в платіжках за електроенергію буде дві суми

Для киян запровадили новий формат сплати за світло, коли можна наперед розрахуватися за очікуване споживання у поточному місяці.

Про це Укрінформу повідомив постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO.

«В липні кияни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожиту електроенергію та за очікуване споживання у поточному місяці. Такий формат дозволяє клієнтам планувати витрати на електроенергію, сплачувати за світло на час відпустки або відрядження, та не витрачати час на розрахунки щомісяця», - йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що у рахунку за червень, який кияни отримають у липні, будуть зазначені суми:

До сплати за фактичне споживання – за спожиту електроенергію у червні;

– за спожиту електроенергію у червні; Очікуване споживання у поточному місяці – сума для кожного клієнта визначається індивідуально і залежить від об’єму споживання в минулому місяці. Якщо у червні родина використала 120 кВт-год, плановий платіж на липень буде розраховано на той самий об’єм;

– сума для кожного клієнта визначається індивідуально і залежить від об’єму споживання в минулому місяці. Якщо у червні родина використала 120 кВт-год, плановий платіж на липень буде розраховано на той самий об’єм; Рекомендовано до сплати – плюсується сума за фактичне споживання і очікуване. Але кожен клієнт сам обирає, за якою із запропонованих сум здійснювати розрахунок.

Сплатити за фактично спожиту електроенергію та здійснити платіж за очікуване споживання також можна і в Особистому кабінеті.

«У липні такі рахунки за електроенергію отримають усі приватні клієнти у столиці. Сплачувати лише за фактично спожиті кіловат-години або також і за очікуване споживання – це вибір кожного. Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви спожили по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата», – розповів директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Він зазначив, що рекомендовані платежі – це звична практика у багатьох європейських країнах і переваги таких платежів уже змогли оцінити клієнти YASNO у Дніпропетровській та Донецькій областях.

YASNO – постачальник електроенергії, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.