Компанія YASNO долучилась до євроініціативи "15 зобов’язань перед споживачами"

Ініціативу міжнародної асоціації Eurelectric "15 зобов’язань перед споживачами" підписали у Брюсселі 92 європейські енергопостачальні компанії, зокрема й українська YASNO.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі YASNO.

"92 європейські енергопостачальні компанії в інтересах 200 млн своїх клієнтів підписали у Брюсселі ініціативу міжнародної асоціації Eurelectric "15 зобов’язань перед споживачами". Європейські компанії пообіцяли створювати нові послуги та рішення для більшої прозорості, простоти та доступності електроенергії для кращого енергетичного майбутнього", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що ініціативу підписали такі найбільші європейські компанії, як Enel, E.ON, Vattenfall, EDP, EDF та інші.

Як наголосив директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко, компанія є постачальником електроенергії та енергоефективних рішень для 3,5 мільйона клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях, а більшість з визначених в ініціативі Eurelectric зобов’язань уже втілює у своїй діяльності.

"Підписавши "15 зобов’язань", ми будемо й надалі допомагати нашим клієнтам підвищувати енергоефективність, розвивати електромобільність, інвестувати у відновлювані джерела енергії, розвивати цифрові сервіси та впроваджувати інноваційні технології для дому та бізнесу", – зазначив Онищенко.

За його словами, YASNO розробляє та впроваджує інноваційні послуги та рішення, завдяки яким клієнти компанії можуть краще контролювати витрати електроенергії. Йдеться, зокрема, про енергоефективні набори, розумне світло, сонячні дахи, системи зберігання енергії, домашні зарядні станції для електромобілів, послуги енергоаудиту та енергосервісу.

Водночас, підвищення енергоефективності дає змогу більш раціонально та ощадливо використовувати енергоресурси, покращувати екологію, а також забезпечує зростання економіки і рівня життя громадян.

Ініціатива Eurelectric "15 зобов’язань" включає обов’язок глибоких перетворень і змін у культурі ведення бізнесу з боку електропостачальних компаній. Вона передбачає, що підписанти ініціативи сприятимуть впровадженню послуг з електричної мобільності, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Місцевим органам влади та громадам підписанти будуть надавати професійні консультації щодо планування інфраструктури, необхідної для переходу на децентралізоване електропостачання, від станцій зарядок для електромобілів до проєктів з відновлюваних джерел енергії. Крім того, надаватиметься підтримка у побудові співпраці з фінансовими установами, особливо - найбільш уразливим категоріям клієнтів.