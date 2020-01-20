Київські власники домашніх електростанцій торік заробили 6,5 мільйона доходу

У столиці до мережі від 177 домашніх сонячних електростанцій надійшло 1,6 млн кВт-год електроенергії; їхні власники заробили 6,5 млн гривень доходу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ТОВ «Київські енергетичні послуги» (YASNO).

"Кількість домашніх електростанцій у столиці продовжує зростати. Наразі 177 домогосподарств виробляють електроенергію для власних потреб, а надлишок продають у мережу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом минулого року до мережі надійшло 1,6 млн кВт-год електроенергії від домашніх СЕС, а їхні власники отримали 6,5 млн гривень доходу.

За кожну продану кіловат-годину постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO здійснює нарахування та виплати просьюмерам за «зеленим» тарифом, встановленим державою.

У 2019 році у Києві з’явилося 69 нових просьюмерів - домогосподарств, що самостійно виробляють електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають у мережу.

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Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними Держенергоефективності станом на 1 січня 2020 року, торік в Україні інвестовано близько 3,7 млрд євро у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики.

За даними Міністерства енергетики та захисту довкілля, в Україні частка електроенергії з відновлюваних джерел (сонячні та вітрові електростанції, біомаса) у листопаді 2019 року зросла до 4,1% у загальній структурі виробництва електроенергії - проти 1,7% станом на листопад попереднього року.