Частка електрики з відновлюваних джерел у листопаді зросла більш як утричі

В Україні частка електроенергії з відновлюваних джерел (сонячні та вітрові електростанції, біомаса) у листопаді 2019 року зросла до 4,1% у загальній структурі виробництва електроенергії - проти 1,7% станом на листопад попереднього року.

Такі дані оприлюднило Міністерство енергетики та захисту довкілля за підсумками листопада та 11 місяців 2019 року.

За даними Мінекоенерго, у листопаді 2019 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до Об’єднаної енергетичної системи (далі - ОЕС) України, становив 13038,1 млн кВт-год, з них 528,9 млн кВт-год (4,1%) - електроенергія з відновлюваних джерел енергії, тоді як у листопаді 2018 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України становив 14544,8 млн кВт-год, з них 192,3 млн кВт-год (1,3%) - електроенергія з відновлюваних джерел енергії.

"За листопад 2019 року виробництво електроенергії відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) – електростанціями, що використовують вітрову, сонячну енергію та енергію з біомаси (далі – ВЕС, СЕС, біомаса) порівняно з показником 2018 року збільшилось на 336,6 млн кВт-год або на 175,0% та становило 528,9 млн кВт-год", - зазначили у Мінекоенерго.

Частка електроенергії, виробленої ТЕС та ТЕЦ, скоротилася з 38,1% у листопаді 2018 року до 32,0% у листопаді 2019 року.

"Тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями (далі ТЕС та ТЕЦ) вироблено 4 179,1 млн кВт-год електроенергії, що на 1 358,2 млн кВт-год, або на 24,5% менше, ніж за листопад 2018 року", - зазначили у міністерстві.

У Мінекоенерго навели також дані про обсяги та структуру виробництва електроенергії за 11 місяців минулого року.

Так, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, скоротився на 2,6% порівняно з відповідним періодом 2018 року - до 139,7 млрд кВт-год.

Найбільше скорочення виробництва за 11 місяців - на 36,3% від аналогічного минулорічного показника - відбулося на ГЕС та ГАЕС, а збільшення зафіксоване лише у сегменті відновлюваних джерел - на 108,7%.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними Держенергоефективності станом на 1 січня 2020 року, у 2019 році близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.