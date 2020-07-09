Рух транспорту на вулиці Солом’янській обмежили через аварію на водопроводі
Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".
"На вул. Солом’янській обмежено рух через аварію на водопроводі. Відновлювальні роботи тривають на перетині вул. Солом’янської з Солом’янською площею. Перекрито дві смуги. Рух тролейбусів ускладнено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повністю відновити проїзд планують на вихідних.
Водночас, як поінформували у "Київводоканалі", через пошкодження трубопроводу на перетині вул. Солом`янської та вул. Липківського відсутнє водопостачання у двох будинках. Для ліквідації аварії необхідна заміна ділянки трубопроводу, що проходить під проїжджою частиною.
Зазначається, що на час проведення робіт частково змінено маршрут тролейбусу №3, наразі він курсує від Повітрофлотського проспекту до площі Льва Толстого.
Ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця доби.