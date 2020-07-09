Рух транспорту на вулиці Солом’янській обмежили через аварію на водопроводі

На вул. Солом’янській у Києві обмежено рух транспорту через аварію на водопроводі.

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".

"На вул. Солом’янській обмежено рух через аварію на водопроводі. Відновлювальні роботи тривають на перетині вул. Солом’янської з Солом’янською площею. Перекрито дві смуги. Рух тролейбусів ускладнено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повністю відновити проїзд планують на вихідних.

Водночас, як поінформували у "Київводоканалі", через пошкодження трубопроводу на перетині вул. Солом`янської та вул. Липківського відсутнє водопостачання у двох будинках. Для ліквідації аварії необхідна заміна ділянки трубопроводу, що проходить під проїжджою частиною.

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Зазначається, що на час проведення робіт частково змінено маршрут тролейбусу №3, наразі він курсує від Повітрофлотського проспекту до площі Льва Толстого.

Ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця доби.