У Києві за добу - ще 93 випадки коронавірусу, три летальних

Минулої доби в Києві виявлено ще 93 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Ще в 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли", - зазначив Кличко.

За його словами, серед нових інфікованих - 34 жінки віком від 22 до 71 років, 3 дівчинки від 8 до 15 років, 50 чоловіків віком від 20 до 76 рокiв і 6 хлопчиків віком від 1 місяця до 16 років.

Кличко поінформував, що госпіталізовано 20 пацієнтів, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Міський голова уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі (27), у Деснянському – 15, у Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах - по 10 випадків.

Водночас, він додав, що одужали за добу 62 людини, а загалом коронавірус подолали 1962 мешканці столиці.

Загалом, на сьогодні в столиці підтверджено 5872 випадки захворювання на COVID-19, померли 122 інфіковані.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810.