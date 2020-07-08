У Києві вздовж Набережного шосе збудують велодоріжку й пішохідний променад із освітленням і зонами відпочинку, спорудять нові підпірні стінки і відремонтують наявні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Веломагістраль зв’яже міст Патона, міст Метро (запланований веломаршрут Лісова-Центр), Парковий пішохідний міст (виїзд на рекреаційну зону Труханова острова, а також на веломаршрут Троєщина-Центр) і Поділ", - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає виконання комплексу робіт на ділянці понад 5 км.

На першому етапі демонтують стару конструкцію покриття, а також елементи, які заважатимуть будівництву. На виконання цих робіт необхідно близько 9 млн грн.

На всій довжині велодоріжки і тротуару нині відсутнє освітлення. У проєкті передбачено встановлення опор, світильників, прокладання енергомережі і підключення її до міської системи. На виконання робіт необхідно близько 11 млн грн.

Оновлять уздовж нового маршруту й інженерні системи - зокрема мережу зливостоків і систему відведення дренажних вод. Передбачено будівництво нових ділянок. Вартість робіт складає близько 15 млн грн.

Нову велодоріжку й пішохідну зону приєднають до системи «Kyiv Smart City». Уздовж маршруту встановлять камери відеоспостереження. На всій протяжності прокладуть мережі для роботи системи відеонагляду. На це кошторисом передбачено 10 млн грн.

Велодоріжка матиме кількашарове асфальтове покриття. Також збудують основу – піщано-щебеневу подушку. Площа покриття велосипедної доріжки складатиме 13,027 тис. кв. м. На виконання безпосередньо робіт із будівництва всіх шарів конструкції велосипедної доріжки та тротуару вздовж неї необхідно близько 93 млн грн.

Аби стримати схил на нижніх ярусах – збудують нові підпірні стінки. Також відремонтують протизсувні споруди. На це передбачено близько 5,5 млн грн.

Пішохідну зону облаштують із фігурних елементів мощення. Виконають усе за концепцією безбар’єрного середовища. На перетинах велодоріжки з проїжджою частиною встановлять світлофори. Це значно підвищить безпеку велосипедистів.

Уздовж велодоріжки і променаду висадять нові дерева, кущі, газони. З’являться вздовж Набережного шосе лави та зони відпочинку. На благоустрій території передбачено 13 млн грн.

Інша частина коштів передбачена на археологічні вишукування (у разі необхідності), створення безпечних умов на будівництві та інші виробничі витрати.

Загальна вартість робіт складає 184 млн грн.