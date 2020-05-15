У Києві відкрили вже 305 локацій для прокату велосипедів - Кличко

У столиці вже 305 локацій для прокату велосипедів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз розширилась мережа прокату велосипедів Nextbike. Сьогодні в місті вже 305 локацій для прокату велосипедів і цього літа обіцяють збільшити кількість велосипедів у пунктах прокату до 2 тисяч", - сказав Кличко.

Він зазначив, що під час карантину кількість велосипедистів у Києві збільшилась у 2,5 раза.

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За словами мера, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві - майже 100 км, ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді.

Кличко також додав, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста та продовжує облаштування велосмуг та велопарковок.