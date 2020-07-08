Як Київ готується на нового навчального року: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки тестувань на COVID-19 роблять в Києві;
- як триває процес модернізації системи опалення;
- чому місто не може фінансувати Центр мікрохірургії ока і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицин;
- як Київ готується на нового навчального року.