Як Київ готується на нового навчального року: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки тестувань на COVID-19 роблять в Києві;

- як триває процес модернізації системи опалення;

- чому місто не може фінансувати Центр мікрохірургії ока і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицин;

- як Київ готується на нового навчального року.