Київрада закликає Зеленського не допустити політичних переслідувань

Київська міська рада підтримали проєкт звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо недопущення політичних переслідувань.

Відповідне рішення на засіданні Київради 7 липня підтримали 68 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Київрада закликала Володимира Зеленського припинити переслідування та репресивні заходи щодо п’ятого Президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.

Депутати переконані, що це руйнує імідж України та глави держави на міжнародній арені.

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Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці переніс на 8 липня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше прокуратура просила застосувати до Порошенка запобіжний захід на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року. Проте 1 липня під час виклику Порошенка до ДБР йому намагалися вручили клопотання про продовження слідства у цій справі.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.