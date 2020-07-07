У Києві через витік газу евакуювали багатоповерхівку

У Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознаків горіння не спостерігалося.

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"Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медочної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками було евакуйовано 8 осіб", - додали у ДСНС.

На місці події виїзджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ять травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).